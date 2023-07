L’Evangelario di Sartori donato alla Diocesi Sarà esposto in duomo

GUBBIO – Una donazione importante da parte dell’associazione “Arte Libro unaluna”, che omaggia la Diocesi di Gubbio con un’opera editoriale di pregio, una copia unica di Evangeliario. Il legame tra il sodalizio e la città di pietra trovava perno nel fondatore dell’associazione, nato da madre eugubina, Alessandro Sartori, affermatosi prima come regista e poi anche nel campo editoriale, come testimonia l’Evangelario da lui ideato: la moglie Anna e il fratello Aldo hanno consegnato il dono nelle mani del vescovo Luciano Paolucci Bedini, nel corso della presentazione di giovedì mattina presso il Refettorio della Chiesa della Misericordia a Gubbio. Il volume porta con sé un significativo valore: è composto a caratteri mobili e stampato al torchio pianocilindrico, su carta di puro cotone naturale appositamente fabbricata dalla Sicars di Catania, oltre ad essere finemente miniato e decorato con interventi in foglia d’oro. Nella consegna, il Vescovo ha dichiarato la propria commozione ed emozione, rimarcando come il valore e il pregio dell’opera donata la rendono degna di essere destinata alla Cattedrale; giovedì l’associazione ha anche presentato il report dell’attività svolta e sostenuta durante nove anni di attività, fino al 2022, anno in cui si è sciolta. Questa, inoltre, non è la prima donazione di “Arte Libro unaluna”: nel 2016 era stato consegnato all’allora vescovo Mario Ceccobelli il rifacimento del manoscritto della Lettera Decretale che Papa Innocenzo I aveva inviato al vescovo di Gubbio Decenzio.