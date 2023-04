Leucemie, l’appello dei medici "Serve l’acceleratore per i trapianti"

"Acquistare immediatamente un nuovo Acceleratore lineare per la Radioterapia, fondamentale per la preparazione dei pazienti malati di leucemie acute al trapianto di midollo osseo". Un appello forte, carico di preoccupazione, quello fatto dai primari delle Strutture complesse di Ematologia e trapianto di midollo osseo, Cristina Mecucci, di Radioterapia oncologica, Cynthia Aristei e di Oncoematologia pediatrica, Maurizio Caniglia insieme al presidente del Comitato per la vita Franco Chianelli. Nel corso del Forum che si è tenuto al Residence “Daniele Chianelli” sono stati illustrati gli straordinari risultati del lavoro svolto dalla equipe della professoressa Mecucci. Il team trapiantologico dell’Ematologia, ha dimostrato, infatti, come ben il 75% dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta ad alto rischio e trapiantati da familiare parzialmente compatibile siano guariti. Questa sopravvivenza è nettamente superiore a quella del 45% usualmente descritta nei Centri Europei e Nordamericani ed è dovuta essenzialmente alla bassissima incidenza di recidive (appena il 10%) nella casistica di Perugia (contro circa il 40% della letteratura). Sulla base di questi risultati, si è deciso di applicare la stessa strategia trapiantologica anche ai trapianti da donatore familiare compatibile e da donatore volontario compatibile da Registro. Purtroppo, nonostante l’impegno del personale della Radioterapia Oncologica, possono essere fatti solo 2 trapianti al mese contro un’esigenza di 4-5 trapianti. "Per questo - spiega Mecucci - si crea una lista d’attesa di pazienti a cui non possiamo dare una data e una situazione di grande difficoltà per i pazienti con leucemia acuta che nell’attesa di un trapianto possono recidivare, aggravarsi, morire".