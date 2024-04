Letti nuovi alla “Muzi Betti“. La donazione del Rotary

CITTÀ DI CASTELLO - Letti nuovi alla Muzi Betti, grazie a una donazione promossa dal Rotary club che si è chiusa con una cerimonia sabato mattina nella sede della residenza per anziani. Si tratta di dieci letti elettrici completi di materassi antidecubito messi a disposizione da parte del Rotary club di Città di Castello e dal presidente Michele Cacioni, che ha dedicato totalmente il service del suo mandato alla residenza protetta. Oltre a questa donazione, che va a implementare i letti a disposizione della struttura che ospita anziani e persone disabili, il cda della Muzi Betti tramite la presidente Annalisa Lelli ha acquistato ulteriori cinque letti elettrici corredati anch’essi di materassi antidecubito. Questo gesto è stato possibile grazie al ricavato di un concerto di beneficienza organizzato a Perugia da Michela Piracci, “amica“ della Muzi Betti. Alla cerimonia di sabato che ha segnato un nuovo passo in avanti a favore della struttura, sono intervenute molte persone e, complice la bellissima giornata di sole, si è svolto nel parco della struttura un ottimo pranzo preparato dagli alunni della scuola Bufalini, sotto lo stretto controllo dello chef Lucio Valcelli. Nei giorni scorsi sempre nella residenza per anziani c’era stata un’altra iniziativa a favore degli ospiti: l’apertura di un angolo lettura con quotidiani e libri messi a disposizione, anche in questo caso, grazie alla generosità di un cittadino.