Lettera del Comitato-Famiglie di Terni al Centro Storico: Criticità e Soluzioni

Il Comitato Famiglie del Centro Storico invia al Comune una relazione di dieci pagine "con le criticità e le giuste soluzioni da intraprendere a tutela delle famiglie residenti in Ztl". Così il Comitato "approfitta" dell’apertura dell’amministrazione comunale alla partecipazione nella riorganizzazione della Ztl. "Oggi la Ztl evidenzia gravi criticità di parcheggio per una mancanza di posti auto e situazioni diffuse di congestionamento nella circolazione – sostiene il Comitato –.Chiediamo all’ amministrazione una riflessione seria, a tutela di chi vive con la propria famiglia nel centro storico della città, valutando nel contempo le migliori soluzioni per il rilancio del commercio ma con proposte concrete che a nostro avviso non sono assimilabili ad una apertura della Ztl che non permetterebbe un miglioramento delle condizioni economiche dei nostri amici commercianti". Il Comitato parla anche di "assoluta necessità di controlli dei permessi rilasciati, che dalle verifiche di questi giorni da parte dell’amministrazione risultano essere circa 23mila".

"Segnaliamo altresì – continua – che a luglio sono state aggiunte purtroppo segnaletiche verticali di divieto di fermata nei pressi della Passeggiata, in via Giannelli, a seguito dello spostamento del mercatino. Questo ha creato ulteriori disagi e serie problematiche ai residenti anziani". E dal Comitato è pronta una petizione in Comune per chiedere la revoca dell’autorizzazione ai locali di posizionare i tavolini sulla strada.