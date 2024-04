Lettera d’amore e di guerra. La consegna, dopo quasi 80 anni

TERNI - Domani pomeriggio alle 15, negli uffici della Compagnia Carabinieri di Amelia, si terrà la cerimonia di restituzione di una lettera risalente al 1945. La missiva è stata rinvenuta da Guido Antoniazzi, presidente dell’associazione Collezione Antoniazzi - Museo dei Carabinieri Reali di Conegliano. La lettera, scritta dalla moglie del maresciallo dei carabinieri reali David Ceccarelli, aggregato alla Divisione Acqui e internato in un campo di prigionia in Polonia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, non è stata mai recapitata. Recentemente, però, grazie alla meticolosa attività di ricerca dei discendenti del militare portata avanti grazie all’associazione Collezione Antoniazzi, è stata recuperata e, nel corso della cerimonia di domani, sarà ufficialmente restituita al figlio, residente ad Amelia. Sarà presente il comandante provinciale dei carabinieri di Terni, colonnello Antonio De Rosa.