Lettera a Barbara Corvi "Continueremo a cercare verità e giustizia"

"Cara Barbara, non è semplice mettere in fila i pensieri per poi fissarli su un foglio bianco, quando le cose da scrivere a proposito della tua vicenda sono così tante e che coinvolgono così tanti aspetti, solo apparentemente diversi, ma legati da un unico filo conduttore, che è quello della violenza: economica, psicologica, fisica". Cominicia così la lettera che Barbara Mischianti, della segreteria Cgil Umbria, scrive a Barbara Corvi, la mamma di Montecampano di Amelia scomparsa nell’ottobre del 2009. "Tutte e tutti noi continueremo a cercare verità e giustizia - continua la lettera –, a minare quei silenzi che paiono avvolgere tutto e tutti anche qui, nella nostra piccola Umbria. Posso dirti che continueremo senza sosta a cercare strumenti utili affinché nessun’altra donna - e nessun altro figlio- possa trovarsi in quelle situazioni che paiono non avere via di uscita, che consentano una vera emancipazione a partire da quella economica, perché lo sappiamo tutte che se non si possiedono risorse economiche proprie è difficile uscire da certi contesti. Una donna deve essere libera di poter decidere se guidare la sua azienda oppure no, di scegliere se lavorare oppure no. Senza condizionamenti e senza manipolazioni che fanno leva sui sentimenti e magari, sui sensi di colpa". "I tuo nome e la tua storia sono diventati conoscenza di larga parte della comunità regionale – si legge ancora – . Ma non è abbastanza, dobbiamo continuare a saldare legami, a raccontare. Dobbiamo farci ascoltare anche da chi non vuole farlo, gridando più forte".