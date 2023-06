"L’estate di San Martino" star di “Prog and Frogs“ al Parco Ticino di Milano

Un bel riconoscimento per “L’Estate di San Martino“ (nella foto): la storica band progressive di Perugia sarà protagonista della quinta edizione di “Prog and Frogs Music Festival“, rassegna che si svolge nel parco del Ticino, alle porte di Milano, a Cascina Caremma sabato e domenica. Sarà tra le sei band che si esibiranno, con The Lost Vision of the Chandoo Priest, Claudio Simonetti’s Goblin, i Jumbo, Maschera di Cera e i Rock Tales.

L’Estate di San Martino suonerà sabato e presenterà live il suo quinto album, “Kim“. L’attuale formazione è composta da Massimo Baracchi al basso, Alessandro Cellini chitarra elettrica, Marco Pentiricci fiati e chitarra acustica, Andrea Pieroni voce, Riccardo Regi chitarra 12 corde, Sergio Servadio alla batteria e Stefano Tofi alle tastiere. Proprio oggi la band inaugura il suo nuovo sito (www.esm1975.com) ideato e realizzato da Levita, dove c’è anche un video con le prove generali per il concerto di Milano oltre alla storia, la discografia e una sezione di curiosità, con articoli, documenti originali di partiture e testi, foto e video, registrazioni inedite e podcast.