L’estate delle "spaccate" Ora tocca a Corciano

di Michele Nucci

CORCIANO

E’ impressionante vedere quelle immagini (foto a destra): quasi sette minuti – un tempo lunghissimo – per sfondare la vetrina e poi sradicare prima con le cesoie e poi a mano una macchina "cambia-monete" pesantissima. Eppure il colpo è andato a segno e senza che i malviventi venissero disturbati. Accade tutto a Taverne di Corciano, nel bar a fianco del distributore, lungo la 75bis che porta al Trasimeno. La spaccata si consuma nel cuore della notte, tra sabato e domenica, ma cinque giorni prima la stessa auto con lo stesso personaggio coperto da un passamontagna avevano effettuato un sopralluogo, sempre di notte: a testimoniarlo in entrambi i casi le immagini della videosorveglianza, che mostrano l’auto e i due malviventi al lavoro.

Immagini che raccontano come abbiano impiegato ben tre minuti a sfondare il vetro della porta principale: lo hanno fatto picchiando forte con le cesoie. E impressiona come a un certo punto uno dei due uomini rientri in auto, armeggi per qualche secondo (sembra sniffi qualcosa), riscende e con una furia devastanteriesce a spaccare tutto. A quel punto entra lui insieme al complice ed entrambi si dirigono alla "cambia-monete": prima tagliano le viti con cui era ancorata al muro e poi la sradicano salendoci sopra come fosse un cavallo, tutto con una calama incredibile. Poi la trascinano e la caricano in auto e se ne vanno indistrubati con tanto di portabagagli aperto. "E’ la quarta volta in pochi mesi che subiamo colpi di questo genere – racconta Monica Mortini, proprietaria del locale – siamo stufi. Abbiamo chiesto più vigilanza, più controlli: siamo rimasti esterrefatti che nessuno si sia fermato, che nessuno sia intervenuto in tempi adeguati". La donna ha chiamato la polizia non appena ha suonato l’allarme, ma la pattuglia purtroppo è arrivata a giochi fatti. Rubati anche sigarette, 180 euro di incacco e un telefonino per danni complessivi di diverse migliaia di euro.