L’estate delle spaccate Anche il sindaco in campo "Servono più controlli"

Mentre fuggivano con l’auto,

i ladri che hanno fatto la spaccata al bar di Taverne

di Corciano nella notte tra sabato e domenica, si sono persi per strada la

pesantissima macchina cambia-monete (blindata)

ma non si sono persi

d’animo.

Sono infatti scesi – mentre l’allarme continuava a suonare all’impazzata da più di 5 minuti –, l’hanno ricaricata in tutta tranquillità, nonostante in quel momento (erano le tre del mattino) transitasse sulla 75bis del Trasimeno un autocarro.

A testimoniarlo ancora una volta le immagini (nel nostro sito www.lanazione.itumbria) della videosorveglianza, che raccontano tra l’altro, come l’autista del Tir non si sia minimanente curato di

ciò che stesse accadendo

(a quanto risulta non ha chiamato le forze

dell’ordine).

Ieri intanto Monica Mortini, proprietaria del bar di Taverne di Corciano che ha subìto la spaccata, ha parlato al telefono con il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti.

"Sì – conferma il primo cittadino – ho manifestato la mia solidarietà ai proprietari e presto mi recherò a far visita all’attività. Già in campagna elettorale avevamo annunciato il nostro impegno a far sì che i pattugliamenti sul territorio corcianese da parte delle forze dell’ordine potessero aumentare. E per questo – continua il sindaco – mi sono già incontrato un paio di volte

con il comandante della stazione dei carabinieri di Corciano, per muoversi in sinergia sia con la polizia locale, sia sui Tavoli istituzionali.

Corciano negli ultimi 10-15

anni ha visto aumentare abitanti e imprese ed

è quindi necessario un adeguamento dei controlli in questo senso".

Ieri a far visita ai titolari del bar anche il consigliere comunale di FdI e candidato a sindaco del centrodestra, Daniele Padovano. Ma il problema delle spaccate non riguarda soltanto Corciano: anche a Perugia gli episodi si ripetono con una frequenza preoccupante. Nelle ultime settimane, in particolare, è stata ripetutamente presa di mira la zona di via Fonti Coperte.

Michele Nucci