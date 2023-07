L’esordio di Correnti Jazz Musica non stop a Sigillo

Ci saranno masterclass, caffè letterari, docufilm serali, teatro per bambini, una mostra di scultura e soprattutto concerti, con una bella selezione del jazz italiano nelle sue forme più coraggiose e appassionanti. Da oggi al 6 agosto un nuovo Festival arricchisce l’offerta culturale dell’Umbria: è “Correnti Jazz Festival“, fortemente voluto dai fratelli musicisti Sara Jane Ceccarelli (nella foto) e Paolo Ceccarelli: eugubini di nascita, metà canadesi, hanno deciso per questa avventura di trasferirsi a Sigillo, nella cornice di Villa Anita e del suo parco. "Vogliamo che le persone si avvicinino al jazz, a partire dai più piccoli, per far sì che questa ventata contagi senza timori", dice con orgoglio Sarah Jane Ceccarelli.

“Correnti Jazz“ si apre oggi e domani con la prima parte della Masterclass in arrangiamento per orchestra jazz diretta dal tromboniste arrangiatore Massimo Morganti, in collaborazione con il Gubbio No Borders Festival (si chiuderà a fine agosto con il concerto di Fabrizio Bosso). Il festival si inaugura ufficialmente lunedì 31 il concerto in contrabbasso solo “Memorie Future” di Paolo Damiani in collaborazione con Suoni Controvento. Nella stessa giornata si apre la mostra “L’improvvisazione di Bocci - Musica Congelata” dello scultore Nello Bocci.

Tra masterclass, laboratori, caffè letterari, brillano i concerti: giovedì 3 agosto è attesa la cantante Serena Brancale con il nuovo quartetto vocale “Pessime intenzioni”, sempre in collaborazione con No Borders. Venerdì 4 doppio set “umbro“ nel palco di Villa Anita: il fisarmonicista Federico Gili che presenta il nuovo album “Cantabile” e a seguire il trio del chitarrista Angelo Lazzeri. Sabato 5 agosto finale con doppio concerto: il trio “Terre Ballerine“ della giovane violinista Anais Drago, quindi il grande Antonello Salis in piano e fisarmonica solo per il suo “Salissolo”.