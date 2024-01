’L’eredità viva’ al Bufalini. Ecco le borse di studio

CITTÀ DI CASTELLO – Le storie, il percorso di studio e di vita di due studenti si sono intrecciati ieri mattina al ricordo di Silvana Benigno e Flavio Paladino, nell’ambito di una lodevole iniziativa dal titolo ‘L’eredità viva’ che si è svolta alla scuola d’arti e mestieri Bufalini. Le due borse di studio – dal valore di 500 euro ciascuna – sono state consegnate a due studenti immigrati, alla memoria di Silvana (che aveva conseguito un diploma alla Bufalini) e di Flavio che di questa scuola era stato a lungo amministratore. La prima borsa di studio è stata assegnata a Ibrahima Kebe, un ragazzo non ancora 17enne originario del Senegal: arrivato in Italia nel settembre 2022 per seguire il padre, ma anche per studiare e imparare un mestiere. Ama fare il metalmeccanico e sogna un buon lavoro in questo settore, anche per aiutare la mamma e i nonni rimasti in Africa. Secondo i docenti il ragazzo "ha mostrato esemplare educazione e rispetto, nonché tenacia e determinazione". La seconda borsa di studio è andata a Orlando Bushaj, 16 anni, che segue il corso di ristorazione e sogna di fare lo chef: arrivato in pullman in Italia nel maggio 2022 dall’Albania, oggi vive ad Arezzo in una comunità per minori e ogni giorno raggiunge Città di Castello per studiare. Subito dopo la consegna delle borse di studio, il presidente della scuola Bufalini ha consegnato alla figlia di Silvana, Federica Paladino, una copia del diploma che la mamma aveva conseguito come aiuto-cuoca. La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari di Silvana e Flavio, in primis Fabrizio Paladino che da anni porta avanti iniziative – nel nome della solidarietà – per tramandare l’esempio dei suoi cari.