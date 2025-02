Lerchi, incendio alla Termoidraulica. Inagibile l’intero complesso edilizio

CITTÀ DI CASTELLO - L’incendio che è avvenuto a Lerchi e che ha interessato un’ampia area della Ivo Alberti Termoidraulica ha provocato la totale inagibilità di tutto l’edificio dove vi erano anche alcune unità abitative. Con un’ordinanza pubblicata ieri il sindaco ha dichiarato l’inagibilità del complesso edilizio di Lerchi danneggiato dall’incendio di venerdì e ha "intimato ai proprietari, agli occupanti e ai relativi gruppi familiari residenti negli alloggi di sgomberare gli immobili fintanto che non saranno state ristabilite le condizioni di agibilità". Il provvedimento recepisce le conclusioni del rapporto d’intervento dei vigili del fuoco e la relazione a firma del responsabile del servizio comunale di Protezione Civile Alessandro Dolciami. L’incendio era avvenuto nella giornata di venerdì e aveva interessato per lo più la parte posteriore dello stabile posto al centro del paese dove anche le scuole vennero evacuate per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di intervento.