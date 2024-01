Leonardo Braccalenti. Un tifernate ai Mondiali

CITTÀ DI CASTELLO – La maglia della nazionale addosso e tanti sogni da realizzare sotto canestro. Leonardo Braccalenti, 15 anni, tifernate, farà parte della nazionale dell’Italbasket55db che parteciperà alla disciplina del basket 3X3 ai primi mondiali di categoria, in programma da domani a lunedi 22 gennaio a San Paolo in Brasile. Braccalenti è l’unico umbro della spedizione internazionale. Si ispira a campioni come Kobe Bryant e Pau Gasol, e rifinisce in palestra gli ultimi dettagli della preparazione, prima di spiccare il volo verso il Brasile. Leonardo Braccalenti, nato a Città di Castello il 24 aprile 2008, all’età di 5 anni ha scoperto di essere un bambino con problemi di udito e gli è stata diagnosticata una ipoacusia bilaterale: "Da lì – racconta - la mia esistenza è cambiata pensando di non poter trascorrere più una vita normale. Nel frattempo avevo iniziato a praticare sport, il calcio all’età di 6 anni per poi smettere dopo circa un anno a favore della pallacanestro con una squadra locale della mia città (Basket Città di Castello) trovando nuovi stimoli per continuare: mi sono appassionato tantissimo a questo sport per poi andare in prestito ai Dukes di San Sepolcro", racconta. L’anno scorso è stato poi contattato dalla Federazione Sport Sordi Italia e si è iscritto con la società sportiva Royal Lions Fabriano, a giugno del 2023 arriva il primo raduno con l’Italbasket55db. E’ pronto un volo per San Paolo oggi dall’aeroporto di Fiumicino che condurrà la delegazione azzurra al villaggio dove si svolgeranno le gare. "Attualmente, oltre a partecipare al campionato con i Dukes, sono iscritto con la Polisportiva Silenziosa Romana e il 14 dicembre scorso – precisa ancora Leonardo - è arrivata la convocazione con la nazionale italiana per la quale ringrazio il presidente Guido Zanecchia e il direttore tecnico Tommaso Caroli".