"L’ennesimo scempio"

TERNI "A chi servono le rotonde?", inizia così la dura presa di posizione di Wwf ed Europa verde-Verdi sui lavori a San Carlo. "Zona Terni est, dove nel 2006 Anas ha costruito la cervellotica e pericolosa rampa di immissione dalla Flaminia sulla Terni-Rieti – attaccano Wwf e Verdi – , con una viabilità che per immettere in città prevede un contorcimento di sali e scendi mal segnalati e sede di incidenti. E allora, come si risolve? Semplice, altre due nuove rotonde a poche decine di metri sulla strada di San Carlo con un costo stimato di 5,8 milioni, ufficialmente per agevolare l’ingresso a Collelicino di 28 residenti. In realtà, per ovviare alle scelte progettuali scriteriate della attuale uscita Terni est con una nuova più agevole e diretta rotonda di immissione". "Peccato però che tale rotonda a San Carlo sia costruita con semplice terra di riporto in discesa - continua la protesta – , proprio sopra il torrente Tescino che, periodicamente, esonda con gravi danni e rischi per i residenti, che il consumo del territorio e l’abbattimento di centinaia di olivi secolari e di alberature pregiate abbiano lasciato scoperta una larga zona di terra idrogeologicamente fragile, con l’auspicio di future piantumazioni idonee, non i soliti quattro alberelli che impiegheranno decine di anni a crescere. Ad oggi, si assiste all’ennesimo scempio ambientale in una zona pregiata".