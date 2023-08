"L’elementare Valentini ancora chiusa Disagi per la comunità"

"Anche per il prossimo anno scolastico la scuola Valentini rimane chiusa per lavori di ristrutturazione. Il programma iniziale prevedeva la riapertura già due anni fa, ma i tempi si sono allungati a dismisura, causando disagio ad alunni e famiglie, costretti a subire ricollocamenti in altre scuole. Disagio che si ripercuote sulle attività commerciali della zona, come il bar e la cartoleria, che nella scuola intravedevano un motore economico e sociale importante", lo fa notare il consigliere Lorenzo Mazzanti (Azione Pg).