Lei ha il bimbo in braccio e l’ex la aggredisce

L’avrebbe pedinata fino sotto casa di un’amica e quindi l’avrebbe aggredita. Eppure, non avrebbe dovuto neanche avvicinarsi alla ex compagna, visto il provvedimento che, da novembre, gli impediva contatti con lei. Alcune sere fa, i carabinieri sono intervenuti a Borgo Bovio per rispondere alla richiesta di aiuto della giovane, una 26enne narnese, che segnalava l’aggressione subita dall’ex, un marocchino di 31 anni, pluripregiudicato. Raggiunto l’indirizzo indicato, i militari hanno trovato la ragazza con il figlioletto in braccio, in lacrime e terrorizzata, e il 31enne che, alla vista dei carabinieri, ha tentato di scappare, dopo essersi strappato dalla caviglia il braccialetto elettronico che gli era stato applicato in precedenza e averlo lanciato contro i militari. Il fuggitivo è stato raggiunto e per tentare di sfuggire avrebbe colpito un carabiniere con un calcio al ginocchio, causandogli lievi lesioni. Sottoposto a perquisizione, nella tasca dei pantaloni dell’uomo sono state rinvenute le chiavi dell’autovettura in uso alla donna, che le avrebbe sottratto di nascosto.

Dalla ricostruzione degli eventi e dalla denuncia sporta dalla giovane, è emerso che il 31enne, quella sera, dopo averla pedinata, l’aveva aggredita in strada mentre teneva in braccio il figlio, strappandole il telefono dalle mani, impedendole di allontanarsi, sputandole addosso e sottraendole il marsupio. Pertanto l’uomo è stato arrestato. Convalidato il provvedimento, il 31enne è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Appurata la violazione della misura, nell’arco di un solo un giorno, i domiciliari si sono trasformati in arresto in carcere.