Leggera ripresa dell’influenza: 15mila ammalati

PERUGIA - Influenza in leggera ripresa nella seconda settimana di gennaio con l’Umbria è una delle regioni dove l’incidenza del numero dei malati resta la più elevata nel Paese. Il picco è stato raggiunto negli ultimi giorni di dicembre e con l’anno nuovo è iniziata la discesa dei febbricitanti. A sancirlo è ancora una volta il rapporto dell’Istituto superiore di sanità "Respivirnet" che indica come nella seconda settimana di gennaio, infatti, i 18 medici "sentinella" umbri – quelli cioè che trasmettono i dati all’Iss – hanno certificato 348 malati su 19.869 assistiti. Ciò significa che il numero di influenzati è pari a circa 15.000 dato che l’incidenza è salita a 17,51 ogni mille abitanti rispetto ai 16,32 dei sette giorni precedenti. Nell’ultima settimana di dicembre invece l’Umbria era la terza regione più "influenzata" con un’incidenza di 22,93 pari a circa 20mila persone malate. Ancora una volta la classe di età più colpita in senso relativo sia quella dei piccoli da 0 a 4 anni: il tasso qui è infatti pari a 50,94 rispetto a 38,27 ogni mille bambini della prima settimana del 2024 (erano 60,16 a fine 2023). In numeri assoluti significa circa 2mila malati. In leggero aumento anche la fascia 5-14 anni: 19,62 ogni mille contro 19,17. La fascia meno colpita risulta ancora una volta quella degli over 65 (i più vaccinati): tasso di 9,55 (9,28 sette giorni fa). E infine la fascia di adulti ha subìto un piccolo incremento, 15,31 contro 14,90. Per questi motivi l’Umbria è ancora in fascia alta.