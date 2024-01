Legato, al buio e senza acqua. Pastore belga messo in salvo

Una catena di poco più di un metro, legata alla trave ad un’altezza che non gli permetteva nemmeno di stendersi a terra. Viveva chiuso, al buio e legato: ora è libero. Sono stati i carabinieri Forestali di Passignano sul Trasimeno e i veterinari del servizio Usl Umbria 1 a salvare un pastore belga Malinois detenuto in condizioni pessime. Durante un controllo i Forestali si erano insospettiti per i lamenti e i guaiti di un cane, così sono entrati nell’annesso di una abitazione privata. La scena che si sono trovati davanti, una volta raggiunto il luogo da cui provenivano i latrati, è stata sconcertante: hanno trovato l’animale che veniva tenuto al chiuso, senza luce solare e legato ad una catena di 105 cm di lunghezza e assicurata alla trave a un’altezza di 130. Le ciotole sporche, senza cibo e prive di acqua. Le condizioni di salute dell’animale erano precarie, tanto da richiedere l’intervento del veterinario dell’Usl Umbria 1. Il cane è stato sequestrato con trasporto immediato al canile di Collestrada dove è stato rifocillato e curato e soprattutto dove finalmente ha potuto coricarsi e riposare dopo gli stenti. Il proprietario è stato denunciato alla Procura di Perugia per maltrattamento di animale sottoposto a condizioni incompatibili con la sua natura. Il sequestro è stato convalidato dalla magistratura. Si tratta dell’ennesimo episodio di maltrattamenti registrato nel territorio.