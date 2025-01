Legambiente e i rifiuti: "Plastica, Gesenu promossa. Negozi male sugli elettrici"

Legambiente promuove Gesenu per il riciclo di plastica e metalli ma boccia negozi e grande distribuzione su rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono i primi risultati che emergono dal Rapporto comuni ricicloni che sarà presentato giovedì 13 febbraio a Castiglione del Lago.

Sono tante, secondo Legambiente Umbria, le buone pratiche nella gestione dei rifiuti portate avanti da Comuni, imprese, consorzi e associazioni nella nostra regione. E come ogni anno, l’associazione ambientalista si è occupata di monitorare e segnalare le best practices con l’intento di diffonderle e supportare le comunità, valorizzare le esperienze più interessanti e metterle in connessione. Nel dossier viene dunqure segnalato anche il nuovo impianto di recupero da raccolta differenziata multimateriale di Gesenu per la valorizzazione di plastiche e metalli.

"Il recupero e riciclo delle plastiche sono state da sempre l’anello debole del sistema di riciclaggio in Umbria e in Italia - spiega Legambiente –. L’ultimo indice di riciclo che Arpa Umbria calcolò nel 2018 vedeva la plastica come fanalino di coda nelle filiere di riciclo con un indice di riciclo al 26%, quando invece gli indici di carta, vetro e pure umido superavano il 65%. L’innovativo impianto di selezione e valorizzazione rifiuti da raccolta differenziata multimateriale all’interno del polo impiantistico Gesenu di Ponte Rio è stato oggetto di importanti lavori di aggiornamento impiantistico e di automazione domotica nel corso del 2021, grazie al quale l’intero flusso dei rifiuti viene trattato e recuperato o avviato al riciclo con assenza di smaltimenti in discarica.

I volontari di Legambiente hanno inoltre effettuato un’indagine sui rifiuti elettrici ed elettronici dove sono stati coinvolti 147 punti vendita di 22 insegne della grande distribuzione suddivise in 32 città dell’Umbria. "Quella che è emersa però è una situazione piuttosto carente, in quanto il servizio non è ancora presente nel 45% dei punti vendita analizzati. Mentre nel restante 55%, l’85% dei negozi espone il contenitore in aree ben visibili dall’utente. Inoltre solo nel 30% dei casi era prevista una comunicazione adeguata". Anche a seguito di questa ricerca, Legambiente Umbria ha avviato con alcune delle insegne di supermercati una interlocuzione per migliorare la raccolta.