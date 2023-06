Legambiente, appello a difendere il territorio

Un appello a difendere l’ambiente e il territorio, anche attraverso buone pratiche. Questo è l’appello d Legambiente rivolto ai cittadini, lanciato anche insieme a novità e futuri progetti intorno ai quali è impegnata l’associazione. Con il contributo dell’azienda Diva International Srl, in accordo con il Comune di Foligno, si andranno a piantare altri alberi sul territorio. Con Edotto Srl si andrà invece a finanziare un altro distributore pubblico dell’acqua, un secondo apparecchio in aggiunta a quello presente nella zona di San Paolo. Legambiente rivendica anche la nuova attenzione intorno al tema dei prelievi dalle sorgenti del Topino, "eccessivo – dice Legambiente – in quanto testimoniato dalle misurazioni dirette da parte del circolo, nei periodi di magra nel fiume. La questione è sui tavoli delle amministrazioni di Foligno e Nocera Umbra, le quali si sono incontrate per progettare un intervento politico di salvaguardia del fiume. Legambiente partecipa attivamente anche alla commissione sulle risorse idriche che si svolge a Nocera". Tra le attività rivendicate c’è la collaborazione con Vus, sempre più stretta e che potrà essere presto formalizzata. "Chiediamo ai cittadini di spendersi insieme a noi in prima persona", ha detto il presidente dell’associazione folignate Marco Novelli, che ha aggiunto: "Diventare socio Legambiente non solo per condividere le nostre battaglie ma anche per partecipare attivamente al grande lavoro, sempre più necessario, di tutela e sorveglianza sul nostro territorio, bellissimo eppure fragile e minacciato su più fronti". Legambiente Foligno è cresciuta molto in questi anni, ampliando la sua attività sia nel comune di Foligno che in tutta la valle umbra. Nel 2021 il circolo ambientalista è arrivato ad avere 118 soci.