Legalità, parte la mobilitazione. Doppia iniziativa ad Assisi: "Occorre massima vigilanza"

Mobilitazione sui temi della legalità, con due iniziative diverse che cadono in questi giorni e che vogliono contribuire a rafforzare l’attenzione su argomenti sui quali occorre la massima attenzione e vigilanza, invitando tutti a una riflessione, a cominciare dai giovani. "Cash, più bianco non si può" è l’iniziativa odierna, alle ore 17.30, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale su iniziativa di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Intende essere un incontro di informazione e formazione sul riciclaggio di denaro: i meccanismi, i casi più eclatanti e gli obblighi per le amministrazioni locali. Martina Cataldo e Andrea Giambartolomei, giornalisti de "Lavialibera", rivista diretta da don Luigi Ciotti, parleranno di come criminali e colletti bianchi "ripuliscono" i soldi accumulati con attività illegali e di come si può evitare che danneggino l’economia (sana) di una città. Sarà anche l’occasione per presentare e far meglio conoscere "Lavialibera", progetto editoriale di Libera e Gruppo Abele, con una rivista bimestrale e un giornale online su mafia, corruzione, ecologia, migrazioni. Il secondo appuntamento avrà luogo mercoledì alle ore 9.30, nella Sala del teatro "Sebastiano Veneziano" del Convitto Nazionale "Principe di Napoli" dove si terrà l’incontro con il dottor Raffaele Cantone che affronterà il tema "Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore economico ed il riciclaggio". L’iniziativa, che si rivolge alle quinte classi del liceo Scientifico di Assisi, si cala nell’ambito dei Programma di Educazione promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dal professor Carlo Cottarelli: nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi con protagonisti della scena politica economica italiana.