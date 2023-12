Legalità, lavoro, ambiente: "C’è bisogno di etica"

GUALDO TADINO - Hanno riguardato l’etica gli incontri promossi dal Rotary club guidato dal presidente Manuele Pompei e gestiti in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore "Casimiri", organizzati in memoria del compianto professor Antonio Pieretti. Il progetto era rivolto ai ragazzi del triennio ed ha visto la collaborazione della dirigente Sabrina Antonelli e della professoressa Katia Tittarelli. Si è articolato in tre incontri. Nel primo si è parlato di "Etica della legalità", con l’avvocato e governatore in pectore del Distretto Roberto Calai, che ha tenuto una lezione suscitando grande partecipazione dei ragazzi. Secondo appuntamento su "Etica del lavoro", con l’avvocato e docente universitario Emilio Bagianti, su temi di fondamentale importanza per il futuro ingresso nel mondo del lavoro degli studenti. Infine, la giornata conclusiva ha visto focalizzare l’interesse sul tema della "Etica ambientale", col docente universitario David M. Cappelletti, che ha affrontato tematiche di attualità come le emissioni di CO2, il riscaldamento globale, l’innalzamento del livello degli oceani, il problema delle risorse limitate e dei rifiuti.

A.C.