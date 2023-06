Lega, lo sfogo del segretario Bordate a consiglieri e assessori "Prime donne che fanno i capricci"

Ne ha per tutti Virginio Caparvi, segretario uscente della Lega Umbria: parla di convenienze personali, capricci di prime donne più arroganti che talentuose, critica l’operato della giunta regionale e pure a qualche consigliere, tutti rigorosamente di maggioranza, anzi probabilmente proprio del Carroccio. L’altro ieri si è tenuto il direttivo del partito che ha analizzato la batosta presa alle elezioni di maggio e che ha deciso che il 30 settembre ci sarà il congresso regionale che, tra le altre cose, eleggerà il nuovo segretario.

E così Caparvi traccia il bilancio dei suoi cinque anni e si toglie ogni pietra dalle scarpe (altro che sassolini). "Sono stati anni entusiasmanti, edificanti e difficili. Ho dato tutto me stesso, nel limite delle mie umili capacità". Poi la prima stoccata: "Mi rammarico di non aver esercitato il mio ruolo al massimo delle mie facoltà, schiacciato dall’obbligo morale di tenere in piedi equilibri delicatissimi per così contemperare le spinte ed i capricci di “prime donne” che hanno dimostrato più arroganza che talento. Leggo, ad esempio, di componenti autorevoli della Giunta regionale che ormai da tempo disquisiscono di come si dovrebbe gestire un partito. Farebbero molto meglio a concentrarsi su ciò che gli compete. Dovessimo mai riuscire a dire agli umbri, dopo 4 anni, se e dove si costruirà un termovalorizzatore, quando si approverà il nuovo piano sanitario, quando vedremo iniziare il cantiere del nodino, se questi direttori in sanità abbiano o meno risposto agli intendimenti che gli sono stati dati…oppure se non tutti ne sono capaci. Chissà". Un atto d’accusa bello e buono alla presidente Tesei e pure agli assessori leghisti, Melasecche e Coletto. "Farebbe bene qualche consigliere regionale – continua – a fare due settimane di tirocinio in un Comune, di fianco ad un sindaco. Scoprirebbe che la politica va un pochino oltre ai social, all’approvazione di mozioni che valgono appena il costo della carta su cui vengono stampate". Certo in questi anni ha pesato la rivalità politica con la "corrente" di Luca Briziarelli, per il quale è arrivato a chiedere l’espulsione dal partito. E l’ultima riflessione è sulla possibile ricandidatura. "Si vedrà, non ho mai voltato le spalle a nessuno e mai lo farò, certo debbono esserci delle condizioni politiche che oggi fatico ad intravedere".

M.N.