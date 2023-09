Lega in campo: "Così si argina il fenomeno"

"La Regione Umbria può fare la sua parte in sinergia con il Governo per arginare il fenomeno dell’immigrazione clandestina: è necessario attivarsi mettendo in campo ogni iniziativa possibile, anche valutando l’opportunità di istituire sul territorio un centro di permanenza per i rimpatri". A intervenire è il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti che annuncia la presentazione di un’interrogazione di cui è prima firmataria e sottoscritta anche dai colleghi Valerio Mancini e Marco Castellari.

certa che la presidente Tesei stia già attenzionando questa problematica nella sua delicatezza, in condivisione con le autorità preposte. Oggi – conclude Puletti - l'auspicio è che in ogni Regione ci sia un Cpr, un Centro utile a consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. È necessario ammettere l'esistenza del problema ed affrontarlo, cercando soluzioni alternative. Sono certa che la presidente Tesei stia già attenzionando questa problematica nella sua delicatezza, in condivisione con le autorità preposte".