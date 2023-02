Lega compatta: e fa quadrato attorno a Carizia

"Pieno sostegno alla ricandidatura del nostro sindaco Luca Carizia". E’ la posizione della Lega di Umbertide che sostiene senza se e senza ma la nuova candidatura dell’attuale primo cittadino (foto) in vista delle prossime elezioni amministrative. Mentre dalle parti di Fratelli d’Italia, ancora nessuno si fa sentire, alimentando le voci sia di dissidi interni al partito che con gli alleati di governo, i leghisti prendono posizione: "La Lega umbertidese sostiene con una determinazione che non è mai venuta meno in questi anni, la scelta del nostro sindaco Luca Carizia". Il segretario provinciale ed assessore comunale della Lega Francesco Cenciarini, il segretario locale Daniele Tempobuono, il consigliere comunale Ettore Spatoloni e quello provinciale Giovanni Dominici affermano compatti: "Sono stati cinque anni di duro lavoro che hanno visto uscire il nostro Comune dal commissariamento causato al Pd e che testimoniano come il sindaco Carizia e la giunta abbiano lavorato per il bene dei cittadini, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia e dalla guerra. Anni di progetti portati a termini ed altri messi in cantiere. Basti pensare ai 12 milioni ottenuti grazie a questa Amministrazione per la riqualificazione urbana e per le scuole, la grande attenzione verso il tema della sicurezza e del fare comunità e tanto altro ancora".

Dalla Lega un appello: "Dobbiamo continuare lungo questa strada e l’unico modo per vedere ancora Umbertide crescere è quello di confermare Carizia sindaco per i prossimi cinque anni. Solo così potremo proseguire sul solco già tracciato di una nuova città, fatto di merito, passione e amore per la propria terra, escludendo personalismi e le logiche clientelari tipiche della sinistra".

Pa.Ip.