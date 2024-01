L’economia in Altotevere. Il tasso degli occupati è più alto della media

Il tasso di disoccupazione del comprensorio altotiberino è pari al 6,14%, inferiore al dato regionale (7,97%) e nazionale (9%.). Gli occupati rappresentano il 49,6% della popolazione in età lavorativa, a fronte di un dato Umbria del 47,1% e Italia del 45,9%. Sono i dati emersi dal primo appuntamento della Giunta camerale sul territorio che si è tenuto ieri a Città di Castello con la Camera di Commercio presieduta da Giorgio Mencaroni che ha aperto i lavori. Il confronto con i rappresentanti dei Comuni dell’Alto Tevere e dei rappresentanti delle categorie economiche e professionali è stato preceduto dalla presentazione del quadro economico per l’Altotevere, curata dal segretario Federico Sisti: "Su uno stock regionale di 80mila imprese attive, il comprensorio esprime una quota dell’8,9% con 7 mila imprese attive. In termini di valore aggiunto c’è un rilevante peso del terziario (58,9%), seguito da industria (31,%), costruzioni (5%) e agricoltura (4,1%)". Secondo i dati forniti il territorio presenta alcune rilevanti specializzazioni nelle filiere cerealicola, delle macchine per l’agricoltura e del packaging, segnando un carattere distintivo rispetto all’intera regione. Altrettanto rilevante per il comprensorio il calo demografico, con una popolazione residente che in poco più di dieci anni (dal 2011 al 2023) è diminuita del 3,7%. Presente storicamente con un proprio sportello a Città di Castello la Camera di Commercio nel 2023 ha erogato contributi ai vari settori economici nel comprensorio per 193 mila euro, pari al 10,7% del totale.