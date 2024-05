L’Economia della fraternità. Progetto su Amazzonia e lavoro conquista il ’Carlo Acutis’

"A Graça do Trabalho" ("La Grazia del Lavoro") è un progetto che nasce con l’idea di offrire un lavoro dignitoso ai giovani indigeni e, allo stesso tempo, nutrire i bambini con cibi più sani, tipici delle culture amazzoniche. Ha vinto i 40.000 euro del Premio internazionale ’Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità’. Si è imposto tra i 33 arrivati da 24 nazioni e 5 continenti, il secondo posto (con un premio da 10.000 euro), è andato al progetto intitolato "Mihavotras" ("Si salva insieme"), proveniente dal Madagascarche, sostenuto dalla Caritas locale, mira ad aiutare le donne vulnerabili tramite la creazione di cooperative che possano offrire loro un lavoro. Al vincitore è andata anche un’icona con l’immagine di San Francesco d’Assisi e del Beato Carlo Acutis, e un foulard della spogliazione realizzato da Brunello Cucinelli. Il vincitore del Premio e l’altro progetto sostenuto sono stati annunciati ieri mattina, al Santuario della Spogliazione dal vescovo Domenico Sorrentino, del cardinale Sean O’Malley, arcivescovo di Boston, e dell’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato per l’Interno, in rappresentanza del Governo. Santuario della Spogliazione dove sono in corso le celebrazioni per i sette anni dell’istituzione, caratterizzate anche dalla performance musicale "Il Cantico di Frate Sole", a cura di Commedia Harmonica, in cui il maestro Simone Cristicchi ha proposto un estratto dal suo spettacolo teatrale "Franciscus - Il folle che parlava agli uccelli", recitando il Cantico di Frate Sole. "Ho fatto fatica a trattenere l’emozione – ha detto Cristicchi alla fine della performance – perché esibirmi qui, in questo luogo così speciale, è stato davvero un onore; Francesco è di tutti ma non per tutti".

M.B.