Le visite dei “big“ nella caccia all’ultimo voto. Oggi in città Antonio Tajani e Livia Turco

S’intensifica l’arrivo dei big in questa campagna elettorale. Questa sera è la volta di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, candidato nella circoscrizione Centro alle europee. L’appuntamento alle 21 a Palazzo Trinci, presso la Sala Faloci Pulignani. Tajani fa tappa a Foligno anche a sostegno del sindaco Stefano Zuccarini e della lista di Forza Italia, punto di riferimento del centrodestra. Sempre oggi a Foligno ci sarà Livia Turco, presidente della Fondazione ‘Nilde Iotti’, in un evento dal titolo ‘Contrastare le disuguaglianze’. Interverranno il candidato sindaco della coalizione progressista Mauro Masciotti e poi Mario Bravi e Rita Barbetti, candidati nella lista del Partito democratico. A coordinare Joseph Flagiello, coordinatore regionale Pd Umbria.

Domani alle 17 nella sede della coalizione di centrosinistra è previsto anche l’evento di ‘Foligno in comune’ che presenterà alcune schede di programma sulle politiche sociali elaborate a seguito dell’iniziativa ‘Attenzione diritti fragili’ del 13 maggio. Parteciperanno i candidati della lista Foligno in comune e Mauro Masciotti, candidato sindaco per la coalizione progressista. A seguire, alle 18 in piazza della Repubblica, è in programma l’iniziativa ‘Vietato calpestare i diritti, la salute non è una merce’, con la partecipazione dei candidati di Foligno in comun, oltre a Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi Sinistra, Pierluigi Vossi, candidato europarlamento Avs, Massimiliano Smeriglio, europarlamentare AVS, e lo stesso Mauro Masciotti. Attivissima in questo periodo anche la lista di Moreno Finamonti che ha ieri ha convocato un incontro per parlare di sanità e nei giorni scorsi si è anche concentrata sul tema del benessere animale.