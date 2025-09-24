Le ultime ore del povero Obi. Ospite di una comunità, lavorava in un ristorante

Chi lo conosceva lo chiamava “Obi“, ma il suo nome è Bala Sagor, un ragazzo di 21 anni proveniente dal Bangladesh, richiedente asilo politico e in attesa di risposta. Quel giudizio che non arriverà mai perché il suo cadavere sezionato è stato rinvenuto lunedì sera nel quartiere casette. era arrivato a spoleto nel giugno del 2023 ed era ospite in una casa di accoglienza che si trova nella frazione di sant’angelo in mercole. I primi a preoccuparsi per la sua scomparsa sono stati proprio gli operatori della casa d’accoglienza, che insieme ad altri ragazzi che vivono nella struttura avevano presentato la denuncia ai carabinieri. già da venerdì 19 settembre sui social sono comparsi i primi annunci con tanto di foto di obi, con i quali si chiedeva aiuto per ritrovare un ragazzo di 21 anni scomparso. Nell’annuncio, pubblicato addirittura da un’amica di roma, si faceva riferimento alla forte preoccupazione della famiglia. La speranza che quel corpo non fosse di obi infatti è svanita già nelle prime ore del mattino di ieri, quando le forze dell’ordine hanno confermato l’identità del cadavere. ma chi era obi? da due anni a spoleto lavorava in cucina al ristorante “il tempio del gusto“, nelle vicinanze di piazza del mercato. i titolari lo descrivono come un bravo ragazzo capace in poco tempo di conquistare la loro fiducia. aveva iniziato come lavapiatti, ma da un po’ in cucina ricopriva un ruolo di responsabilità.

I datori di lavoro lo hanno salutato mercoledì sera dopo il turno della cena e si sarebbero dovuti rivedere venerdì mattina perché il giovedì è il giorno di chiusura. ed è proprio giovedì mattina alle 11 che il 21enne sarebbe stato avvistato da alcuni amici in piazza garibaldi. Era in bicicletta, quella citybike con cui si spostava tutti i giorni da sant’angelo in mercole al centro di spoleto per andare a lavorare. Cosa sia successo e con chi si sia incontrato in quella giornata non si sa, ma a ricostruire le ultime ore di vita del giovane del bangladesh saranno ora gli inquirenti che indagano sulla tragica morte e che avrebbero già rccolto diverse testimonianze tra amici, conoscenti e familiari del ragazzo.

D.M.