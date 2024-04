Le telecamere della Rai puntate sulle scuole. Volumnio e Capitini

La rubrica dello psicologo Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli domani sarà in città per approfondire con gli studenti di due scuole perugine il tema “I giovani e il piacere di viaggiare”. Contributi e riprese, raccolti tra minimetrò, centro storico e Ipogeo dei Volumni, saranno trasmessi sabato prossimo alle 10 a “Uno mattina in famiglia“. Davanti alle telecamere, una rappresentanza di studenti delle terze della media del Comprensivo “Perugia 12” di Ponte San Giovanni e delle quinte del Politecnico Capitini di Perugia.