Le svastiche nel parco Denunciato minorenne "Non sai cosa hai disegnato"

E’ stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia il giovane di Tavernelle ritenuto presunto responsabile di aver danneggiato, lo scorso 24 novembre, due prefabbricati all’interno dei giardini pubblici ’Berardo Berardi’ di Tavernelle di Panicale. Sulle colonne de ’La Nazione’ avevamo dato ampio risalto a quel fatto che aveva scosso l’opinione pubblica proprio perché quei giardini erano appena stati riqualificati e subito sfregiati con svastiche e scritte a deturpare le recenti opere. La comunità aveva condannato senza mezzi termini l’atto di vandalismo, soprattutto per quanto riguarda i simboli inneggianti il nazismo. "Lo possono scarabocchiare anche tutto – era stato il commento di un cittadino – Questa forma di maleducazione e ignoranza sul muro si toglie, si ridipinge sopra, si cancella. Quella nell’animo no".

A dare notizia del danneggiamento era stato proprio un amministratore: "Forse non sapete neppure il significato del simbolo che avete disegnato", aveva detto rivolgendosi al teppista ancora ignoto all’epoca e ai suoi eventuali complici, auspicando che il gesto fosse stato compiuto con superficialità e non con l’intento di esprimere un messaggio politico. Alla riqualificazione dei giardini ’Berardo Berardi’, inserita all’interno di un più ampio progetto denominato ’RiveRdiamoci’ e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, avevano preso parte un gran numero di soggetti, tra enti e organizzazioni del territorio. Lo spazio verde all’interno del paese era stato interessato da un intervento di rigenerazione urbana in un’ottica di contrasto alle povertà educative e con un’attenzione particolare ai giovani. Per questo la ferita risultò ancor più dolorosa. E proprio per questo il fatto era stato denunciato ai carabinieri della stazione di Tavernelle da alcuni appartenenti all’amministrazione comunale che avevano rinvenuto le quattro svastiche sulle pareti di una struttura e il danneggiamento della porta di ingresso di un secondo prefabbricato. All’epoca l’ipotesi più accreditata era stata quella della bravata da ricondurre ad un deliberato gesto vandalico commesso con ogni probabilità da uno o più giovani del luogo. Da segnalare che l’interessamento del Tribunale per i minorenni dipende dal fatto che l’indagato era minorenne all’epoca dei fatti.