Le ’spine’ della sanità umbra Mai pagate le cure per i bimbi L’ospedale fa causa ai volontari

L’Azienda ospedaliera di Perugia fa causa a un’associazione di trapianto di midollo osseo di Lucca perché da 5 anni è "scomparsa" senza pagare 2,2 milioni di prestazioni che l’ospedale ha svolto a favore di decine di piccoli pazienti. Il caso è emerso ieri durante il question time in Consiglio regionale, grazie a una interrogazione di Valerio Mancini e Manuela Puletti, entrambi della Lega. E il "loro" assessore, Luca Coletto, ha ricostruito la vicenda: "Con la sottoscrizione del protocollo con il Governo del Venezuela il 27 maggio 2010 è stata attivata una cooperazione sanitaria che prevedeva l’erogazione di prestazioni medico-chirurgiche-sanitarie da parte dell’ematologia (trapianto midollo osseo) ed oncoematologia pediatrica nell’Azienda ospedaliera di Perugia. Le varie associazioni – ha spiegato – si facevano carico dei costi di viaggio e soggiorno dei pazienti e dei loro familiari, nonché della formazione di medici e infermieri. L’accordo è stato siglato dalla Regione Umbria data 30 maggio 2014 con Petroleos de Venezuela S.A. e Associazione per il trapianto di midollo osseo onlus (Atmo) di Pietrasanta (Lucca) che ha fatto arrivare molti bambini malati a Perugia che si impegnava a pagare all’ospedale il costo di tutte le prestazioni erogate. Al termine del percorso la Regione doveva emettere fatture ad Atmo che dovevano essere corrisposte entro 40 giorni". Dal 2018 in poi Atmo però non ha più pagato e l’Azienda ospedaliera dal 2019 ha inviato solleciti di pagamento, così come ha fatto poi nel 2020-2021-2022. "Solleciti – precisa Coletto – rimasti inevasi in quanto Atmo non è risultato reperibile. Ad agosto 2021 l’Azienda ospedaliera ha incaricato un avvocato del foro di Milano cui conferire l’incarico per il recupero delle somme.