Le sorprese del “Perugino come non l’hai mai visto“

Per oltre cinque mesi la piazza dell’Università e le logge del Dipartimento di Fisica e Geologia saranno il fulcro di un’attività di ricerca, divulgazione e innovazione tecnologica: debutta stasera alle 20.30 “Perugino come non l’hai mai visto“, una speciale mostra virtuale che fino al 5 novembre propone un vero e proprio spettacolo di videomapping che, sfruttando l’architettura della ex chiesa degli Olivetani, proietta in sequenza, attraverso animazioni, immagini ed effetti, le principali opere di Pietro Vannucci, presenti in Umbria o portate in Francia dalla spoliazioni napoleoniche. La supervisione scientifica del progetto è della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università degli Studi di Perugia, un consorzio di tredici atenei italiani, guidati dalla direttrice Cristina Galassi.

Completa il progetto un e-book, un libro interattivo con descrizioni accurate delle opere selezionate, corredate di riproduzioni e note bibliografiche, liberamente accessibile nel portale www.benistoricoartistici.unipg.it . Intervengono alla cerimonia inaugurale il rettore Maurizio Oliviero, il sindaco Andrea Romizi, Ilaria Borletti Buitoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del Perugino, Anna Calabro, presidente della Fondazione Perugia Musica Classica. In occasione della prima accensione, nel chiostro del Rettorato, dopo la presentazione del progetto con Cristina Galassi, si terrà un concerto dei gruppi vocali Armoniosoincanto e Tritonus con Katerina Gannudi (arpa e voce) ed Enrico Bronzi (violoncello). Dirige il coro Franco Radicchia.