Le sentinelle dell’ambiente

Sono aperte fino all’8 maggio le iscrizioni alla summer school dell’Università degli Studi di Perugia in “Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale”: intende fornire le basi culturali necessarie per lo studio, l’analisi e la valorizzazione dei patrimoni ambientali, materiali e immateriali, in relazione alla società e alla salute umana e a fornire le conoscenze e le competenze per comprendere e gestire i conflitti sociali legati a tematiche ambientali. informazioni e iscrizioni sono disponibili all’indirizzo internet: https:www.unipg.itdidatticacorsi-a-numero-programmatosummer-winter-school?layout=concorso&idConcorso=40748. Per partecipare alla summer school sono disponibili 10 borse per l’iscrizione gratuita, finanziate da Arpa riservate a laureatie triennali di tutte le discipline. Modalità di svolgimento:

la summer school in “patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale”, di durata di dieci giorni, si terrà a Perugia, nella sede del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (in Piazza Ermini, 1) dal 10 luglio 2023. Avrà una durata di dieci giorni, si articola in 4 crediti formativi e si propone di fornire competenze specifiche ai laureati di primo livello di qualunque classe di laurea. L’iniziativa intende costituire una risorsa per laureati, professionisti e operatori in ambito pubblico e privato chiamati a operare nell’ambito della protezione e della valorizzazione ambientale. Le conoscenze e le capacità teorico-pratiche, che saranno acquisite al termine del corso, prevedono l’approfondimento delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti per l’analisi e la valorizzazione dei patrimoni, materiali e immateriali, ambientali e per la gestione dei conflitti ambientali, con riferimento ai risvolti antropologici, sociologici e formativi.