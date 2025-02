Le scuole ’resistono’. Confermate le classi

GUALDO TADINO – Buone notizie per le scuole gualdesi. Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico "hanno certificato una comunità viva e dinamica, pronta a riconoscersi nel radicamento territoriale come nelle nuove progettualità della didattica, della formazione e della crescita personale e culturale di ciascun studente". Lo ha reso noto l’assessore comunale all’istruzione, Gabriele Bazzucchi (nella foto), dopo i recenti incontri con i dirigenti scolastici.

Nell’Istituto comprensivo, che gestisce 6 plessi di scuola dell’infanzia (Cartiere, Caprara, Centro, Cerqueto, Rigali e San Rocco) e la sezione primavera in collaborazione con il nido "101 Coccole", 5 plessi di primaria (Cartiere, Centro, Cerqueto, San Rocco e San Pellegrino) e la secondaria di I° grado "Franco Storelli", guidato dalla professoressa Angela Codignoni, nonostante il calo delle nascite, vengono confermate tutte le classi attuali; inoltre dal prossimo anno scolastico ci sarà l’acquisizione dei plessi di Casacastalda, così come deliberato dagli organi competenti, "un’ulteriore apertura al comprensorio e una crescita importante per tutta la struttura scolastica".

L’istituto di istruzione superiore "Raffaele Casimiri", che ha corsi liceali, tecnici e professionali (Scientifico, Cambridge, Scienze applicate, Linguistico, I.T. Grafica e comunicazione, ??I.P. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale), ha registrato una crescita numerica degli iscritti, con 114 studenti in arrivo nelle classi prime. Bene anche l’Istituto paritario "Bambin Gesù", che porta avanti una missione educativa per i più piccoli.

Alberto Cecconi