Le risorse dell’Archidiocesi Cinque milioni dall’8 x mille

La Conferenze episcopale italiana (Cei) ha assegnato all’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, per l’anno 2021 5.326.553 euro derivanti dall’8 per mille. Risorse che consentono anche alla Chiesa diocesana di portare avanti le sue opere pastorali, socio-caritative, missionarie, culturali, per la tutela e la valorizzazione dei suoi beni storico-artistici."L’8xmille alla Chiesa Cattolica non è semplice solidarietà, è uno strumento importante per stare vicini alle le persone che sono in difficoltà. Parte di questi fondi viene destinata alla carità e per noi questo supporto è fondamentale per poter continuare ad aiutare i poveri, a costruire con loro un percorso nuovo e di autonomia, con progetti specifici e di prossimità", sottolinea don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, ricordando uno dei frutti tangibili dell’8xmille, il “Villaggio Carità - Sorella Provvidenza” in Perugia, sede della Caritas diocesana che il prossimo anno, il 29 gennaio, compirà dieci anni di attività.

ll Villaggio è una cittadella della carità in cui, oltre ad aver dato un tetto dignitoso, nel solo 2022, a 32 famiglie italiane ed estere, per complessive 91 persone tra adulti e minori, a causa della perdita dell’alloggio. Al suo interno si trovano: il Centro di ascolto diocesano, frequentato, nel 2022, da 1.653 utenti-nuclei familiari e l’Emporio della Solidarietà “Tabgha” (vi accedono con tessera 780 famiglie).

Quei 5,2 milioni saranno dunque così ripartiti: “Sostentamento del Clero” (di 145 sacerdoti e loro attività pastorali dirette, soprattutto di natura socio-caritativa, missionaria e di evangelizzazione), 2.187.395 euro pari al 41% del contributo complessivo; Edilizia e Beni Culturali, 1.738.727 euro pari al 33%; Culto e Pastorale, 718.509 euro, pari al 13%; Opere di Carità,683.920 euro pari al 13%. ù

Il vicario generale don Simone Sorbaioli, a motivo di quanto illustrato dall’economo Bandoli, auspica che "la scelta dell’8xmille non venga meno nel tempo, ma è anche necessario, come ha sostenuto recentemente il nostro arcivescovo Ivan Maffeis, pensare a forme integrative di finanziamento allo stesso 8xmille e a nuove campagne di sensibilizzazione e di trasparenza delle opere portate avanti con le offerte che giungono alla Chiesa".