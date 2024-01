LE REGOLE PER LA PLASTICA

Un appello a fare la raccolta differenziata nella maniera più accurata possibile. È quello che arriva da Asm Terni che ricorda a tutti gli utenti "le regole per il conferimento della plastica nell’ambito della raccolta differenziata".

"I rifiuti – sottolinea Asm – possono essere conferiti o nella mastella o in sacchi che devono essere obbligatoriamente trasparenti per permettere di visionare il contenuto. I rifiuti che verranno conferiti nei sacchi neri o comunque non trasparenti, non verranno ritirati dagli operatori.

Si raccomanda inoltre agli utenti di rimuovere tutti i residui di cibo dai contenitori prima di gettarli via e di schiacciare preferibilmente bottiglie e contenitori in plastica in modo da ridurne il volume".

Asm Terni infine ricorda "che è disposizione degli utenti l’app Junker che spiega come conferire ogni singolo rifiuto e aiuta a fare la raccolta differenziata in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori. La differenziazione dei rifiuti, riducendo l’inquinamento e facendo ottenere materiali di recupero, è vitale per la salvaguardia dell’ambiente. La partecipazione pubblica è necessaria per garantire la sostenibilità ambientale".