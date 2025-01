Le ragazze dell’Ellera Calcio a 5 ricevute dal sindaco: "Che orgoglio"

CORCIANO – Il Comune di Corciano ha accolto le atlete dell’Ellera Calcio a 5 femminile del presidente Alessio Mariotti, vincitrici – dopo solo tre anni di vita del team - della Coppa Italia Umbra. Il prestigioso traguardo, che le ha viste conquistare il primo trofeo stagionale della categoria, rappresenta un motivo di grande vanto per l’intera comunità. In occasione dell’inizio della fase nazionale di Coppa Italia, che vedrà la squadra, guidata da mister Riccardo Montanelli e Filippo Taburchi, impegnata il prossimo 29 gennaio a Prato e successivamente il 12 febbraio nella gara di ritorno tra le mura amiche, l’amministrazione comunale desidera esprimere il proprio incoraggiamento alle atlete, richiamando il sostegno di tutto il territorio per accompagnarle verso nuovi successi.

Le campionesse sono state ricevute ufficialmente in Comune. Un momento celebrativo, occasione per il sindaco Lorenzo Pierotti e per l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo di mostrare alle ragazze, a nome di tutta la comunità, il proprio sostegno.