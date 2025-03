“Le parole che restano”, riparte a Terni la rassegna letteraria

Con una giornata dedicata alle donne prende il via oggi a Terni la nuova edizione della rassegna libraria “Le parole che restano” con una serie di incontri alla biblioteca del Circolo Lavoratori Terni Arvedi Ast, in via Muratori. “Le parole che restano” è un appuntamento consolidato, che dal 2021 propone eventi pensati per gli amanti della lettura, della riflessione e del dialogo culturale con personaggi della cultura e dell’editoria di caratura nazionale, alle prese con temi che spaziano dalla letteratura all’innovazione tecnologica.

I primi appuntamenti si tengono oggi e sabato 15 marzo. Si inizia stamani alle 10.30 con la presentazione del libro “Un tiro mancino” di Giovanna Romano (nella foto) sulla storia coinvolgente di Matteo Betti, campione paralimpico di scherma, alla presenza dell’autrice, di Matteo Betti protagonista del racconto in collegamento e di Younidis Castillo, atleta paralimpica, campionessa olimpica, residente a Terni, modera Rossano Pastura. Alle 17.30 “Incontro con le scrittrici”: un’occasione per ascoltare e dialogare con le autrici Giovanna Tatò, Rosella Valdrè, Laura d’Angelo e Veronica Marino, sotto la guida della moderatrice Ambra Antonelli e con intermezzi musicali di Lisa Mattera.

Si riparte sabato prossimo. Alle 10.30, per le scuole c’è “Conversazione (im)possibile tra Pirandello e Sciascia”, con Matteo Collura, biografo di Sciascia, e Fabrizio Catalano, nipote di Sciascia, regista e drammaturgo. Nel pomeriggio, alle 17.30 ci sarà la conferenza “AI Assisi ACT”, presentazione della Carta di Assisi sull’Intelligenza Artificiale, organizzato in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Il tema sarà “l’impatto dell’Intelligenza Artificiale su scienza e società moderne” con relatore Sauro Succi, esperto di fama internazionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia, modera, Mino Lorusso, Presidente Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. E alle 21 lo spettacolo “Conversazione (Im)possibile tra Pirandello e Sciascia”, aperto al pubblico con prenotazione consigliata su www.eventbrite.it.