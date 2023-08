Le opposizioni in Regione: "Subito tavolo straordinario sui prezzi"

PERUGIA – "A luglio l’Umbria è risultata essere la seconda regione più cara d’Italia e Perugia la sesta città. Un dato allarmante che deve interrogare la politica e la Giunta regionale alla quale chiediamo di convocare un tavolo straordinario di confronto con le associazioni dei Consumatori, del mondo del commercio per stabilire azioni mirate e concrete a contrastare il rialzo dei prezzi". E’ quanto dichiarano i consiglieri regionali Fabio Paparelli, Simona Meloni, Michele Bettarelli e Tommaso Bori (Pd) e Vincenzo Bianconi (Gruppo Misto, foto). "In Umbria – evidenziano – si registrano aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità come pasta, pane, cereali, ortofrutta e latte al di sopra della media e tuttavia, gran parte di questi incrementi non trovano un’effettiva giustificazione. Ciò sta mettendo in seria difficoltà soprattutto le famiglie, rispetto alle quali, non ci sembra che stiano arrivando risposte adeguate da parte delle istituzioni. Anzi, l’allarme lanciato da più parti sul caro benzina è caduto nel vuoto. Auspichiamo l’immediata convocazione di un tavolo regionale".