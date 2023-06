Le opportunità Settori “serbatoio“

AxL – Agenzia per il Lavoro, tra le prime società italiane che operano nei servizi per le risorse umane, celebra il primo anno di attività a Perugia con due eventi. Oggi, direttamente in filiale, si svolgerà un tavolo di confronto intitolato “Il futuro del lavoro”. Domani sarà invece interamente dedicato ai colloqui con i candidati interessati a nuove opportunità professionali. "AxL - spiega Francesca Buratti, Area Manager - continua ad ampliare la rete di filiali italiane forte della capacità di offrire una consulenza completa nel mondo del lavoro, tanto per i candidati quanto per le aziende. Sette le filiali aperte nel biennio 2022-2023, a conferma del fatto di essere ormai un solido punto di riferimento sul territorio per il primo lavoro, la carriera e il business delle aziende. L’Umbria è una regione strategica dal punto di vista del lavoro, con un segmento in crescita costante legato ai comparti industrie creative, industrie culturali, patrimonio storico-artistico, performing arts e intrattenimento, ma che riscontra anche la difficoltà a reperire, nel 50% dei casi, i profili specifici richiesti dalle aziende sul territorio. La risposta di AxL a Perugia parte dall’offerta di 20 posizioni nei settori metalmeccanico, tessile, automotive, ristorazione, ingegneristico energetico, edilizia e call center: di queste la prevalenza sono in somministrazione. Le ricerche sono rivolte a tutte le diverse figure professionali: operative, amministrative, logistiche, commerciali e manageriali. Inoltre, l’analisi sul territorio ha riscontrato una carenza generale dei profili operativi soprattutto nella metalmeccanica e nel tessile, per questo AxL fornirà anche consulenza alle aziende per la formazione professionale e per le soluzioni HR utili per colmare il gap riscontrato". Info 075 545 5825