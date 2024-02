Le opere di MaMo conquistano ancora Londra

Gran finale per l’avventura inglese di Massimiliano MaMo Donnari, l’artista perugino che ha conquistato tutti con le sue opere ricche di creatività e di ironica verve artistica. Dopo la personale d’arte (“London Mamo’s Exhibition Zone“) che è snodata in alcuni dei più conosciuti luoghi culturali e del business di Londra, Mamo chiude l’esperienza inglese con una mostra allestita nell’ultimo piano dell’iconico grattacielo One Canada Square, sede dell’Ucl School of Management, nel quartiere finanziario della capitale britannica.

La mostra è stata proposta martedì (nella foto MaMo all’inaugurazione) in occasione della presentazione dell’ultimo libro del maestro del marketing, Philip Kotler con il manager internazionale italiano Giuseppe Stigliano, alla presenza, tra gli altri, anche di Paolo Taticchi, direttore dell’Istituto italiano di cultura a Londra. In mostra 11 opere polimateriche, dalle “Queen” pop ispirate alla regina Elisabetta II alla Fashion Queen utilizzata dal professor Paolo Taticchi (anche lui perugino e ordinario di strategia aziendale alla University College London) per un progetto internazionale sulla sostenibilità degli Nft che ha fatto il giro del mondo fino a un’opera pop celebrativa del “Perugino” per celebrare l’anniversario dei 500 anni dalla sua morte. Un evento esclusivo reso possibile grazie al patrocinio della Regione dell’Umbria, del Comune di Perugia e dell’UniStranieri da un’idea nata un anno fa quando il professor Taticchi, per realizzare il primo Nft, ha lanciato la sfida di allestire la mostra.