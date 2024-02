Le ’nuove’ mura di San Giacomo. Via ai lavori da un milione di euro

Oggi la consegna dei lavori da un milione di euro per il restauro e la valorizzazione del tratto delle mura urbiche di Città di Castello, compreso tra il torrione di San Giacomo e porta San Giacomo. L’intervento, che sarà eseguito dalla Soprintendenza Belle Arti dell’Umbria con un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali, interesserà anche la parete interna davanti a via Campo dei Fiori e sarà finalizzato al recupero e al consolidamento della cinta muraria, che al termine dei lavori sarà impreziosita con un impianto d’illuminazione.

A distanza di oltre 20 anni dall’avvio della riqualificazione l’intervento che si concentrerà a San Giacomo darà continuità al restauro complessivo della cinta muraria cittadina che ha vissuto recentemente un’importante tappa con il completamento del tratto tra Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e il Liceo Statale Plinio il Giovane, (finanziamento regionale da 1 milione e 500 mila euro). Il milione di euro previsto per l’intervento nel tratto compreso tra il torrione di San Giacomo e porta San Giacomo porta a quasi 6 milioni l’investimento complessivo sostenuto finora per il restauro delle mura urbiche.

"Va a segno un altro fondamentale obiettivo per il centro storico, sul quale l’amministrazione comunale sta concentrando investimenti milionari con l’idea di farne un luogo che sappia offrire spazi e contenitori migliori, riqualificati e funzionali, alla vita sociale, colturale ed economica della città", dice il sindaco Luca Secondi nel prendere atto con soddisfazione del traguardo tagliato dalla Soprintendenza, che ha perfezionato le procedure di appalto e affidato i lavori (alla Pelucca Samuele srl di Pianello, Perugia). Sotto la direzione dell’architetto Florian Castiglione, funzionario della Soprintendenza – nel tratto di San Giacomo – sarà eseguito un intervento di completo recupero e restauro del manufatto in pietra. Al taglio delle essenze arboree e degli arbusti presenti ovunque sulla superficie della muratura, seguiranno le operazioni di disinfestazione e pulizia delle superfici, in programma anche tutte le opere di consolidamento e ripristino della pietra, con la risagomatura e delle sommità murarie, dove sarà allestita una nuova recinzione. L’intervento si concluderà con la realizzazione di un impianto di illuminazione artificiale, studiato appositamente per valorizzare le antiche mura.