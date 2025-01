Le note dell’amore Candlelights a Perugia

Musica e romanticismo a lume di candela. “Candlelight“, il format di concerti dal vivo prodotto da Fever, torna a Perugia con un calendario speciale dedicato a San Valentino e per tutto il mese di febbraio propone una serie di spettacoli scanditi dal bagliore di migliaia di candele a far da sfondo alle note romantiche di classici senza tempo. Si va dal tributo a Ennio Morricone, passando per il tributo ai Queen, agli Abba e ai Coldplay vs Imagine Dragons, fino all’omaggio alle più belle colonne sonore di Hans Zimmer. I concerti vanno in scena all’Auditorium San Francesco al Prato e, in esclusiva all’Auditorium Santa Cecilia. Informazioni e prevendite su www.feverup.com.

Il cartellone si apre questo sabato primo febbraio con un doppio programma, sempre all’Auditorium Santa Cecilia in via Fratti: Alle 19 e alle 21.30 si terrà il concerto candlelight “Coldplay vs Imagine Dragons“ : le canzoni più amate dei due gruppi musicali verranno eseguite dal pianista solista Luigi Ranieri Gargano in un duello musicale ricco di emozioni, alla sola luce delle candele con biglietti a partire da 27 euro. E sempre questo sabato al Santa Cecilia alle 17 sarà la volta de “Le più belle colonne sonore di Hans Zimmer“: un viaggio tra celeberrime musiche di kolossal hollywoodiani con temi tratti, tra i tanti, da “Sherlock Holmes“, “Spirit“, “Il re leone“, “L’ultimo samurai“, “Inception“, “Dune“, “Interstellar“ e “Il Gladiatore“ eseguite sempre dal pianista Gargano con biglietti da 27 euro.

E ancora, domenica 9 febbraio al Santa Cecilia alle 17 e alle 21 riflettori puntati su “Ennio Morricone e colonne sonore“ con il concerto tra le candele del pianista Ivan Morelli in un programma (ancora provvisorio) che comprende le splendide musiche composte da Morricone per “C’era una volta in America“, “Nuovo Cinema Paradiso“ e “C’era una volta il West“ ma anche “Il Padrino“ di Nino Rota e “La vita è bella“ di Piovani (prezzi a partire da 27 euro). Sempre Santa Cecilia ospita i due concerti di sabato 15 febbraio: alle 17 “Tributo ai Queen“ con il pianista Luca Morelli e alle 21 “Candlelight: speciale San Valentino“ (per entrambi biglietti da 38 euro). Gli ultimi due concerti del mese sono a San Francesco al Prato domenica 23 febbraio: alle 19 ancora “Ennio Morricone e colonne sonore“ alle 21 spettacolare sfida “Queen vs Abba“, entrambi con Giuseppe Califano, pianista solista.

Sofia Coletti