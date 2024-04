"Le mie idee per San Giustino". Stefano Veschi lancia il programma

"Questa è una bella giornata di gioia e partecipazione nell’ambito di un lungo percorso che stiamo portando avanti da tempo, partito dal basso e le tante persone che sono qui lo dimostrano": così il candidato a sindaco di San Giustino Partecipa Stefano Veschi ha presentato nel pomeriggio di ieri il programma e la lista dei candidati al consiglio comunale alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno sostenuto da partiti e movimenti di centrosinistra.

Tantissime persone nel palasport di San Giustino hanno preso parte all’iniziativa (tra gli spalti anche rappresentanti nazionali, regionali e locali dei partiti del centrosinistra, amministratori attuali ed ex sindaci del territorio). "Tutta la partecipazione che si vede ci fa sentire orgogliosi, ma è il frutto di un lavoro di studio, ascolto e approfondimento iniziato tre anni fa e che oggi ha condotto a questa sintesi", ha proseguito Veschi nel breve saluto iniziale, lasciando poi spazio ai candidati e annunciando i punti del programma. Programma che segue cinque direttive: centralità della persona, sviluppo economico, sussidiarietà con associazioni e imprese, scuola e cultura: "Un programma elettorale costruito col bilancio in mano perché siano tutte proposte fattibili e sostenibili", ha aggiunto. I candidati sono stati presentati come "il mix giusto tra esperienza politico amministrativa e innovazione, competenze e sociale". Di seguito la lista: qualche volto noto e altri nuovi per la politica (della trascorsa giunta Fratini solo Selvaggi e Guerrieri corrono di nuovo).

Ecco i nomi dei candidati: Silvia Del Bene, (55 anni, operatrice sociale), Alessio Emanuele Fiorucci (40 anni, impiegato), Corrado Fontanelli (62 anni, pensionato), Enzo Franchi (60 anni, infermiere) , Giulia Gragnoli (44 anni, dipendente pubblico), Andrea Guerrieri detto "Pillo" (38 anni, informatico), Laura Mancini (36 anni, impiegata), Sara Marzà (44 anni, operatrice sociale), Anna Maria Massai (47 anni, impiegata), Carlo Pieracci (41 anni, praticante avvocato), Paolo Pompei (61 anni, elettricista), Simone Selvaggi (44 anni, dipendente pubblico), Enzo Smacchia (62 anni, impiegato), Elisa Torrini in Nesci (43 anni, farmacista), Antonia Valentino (54 anni, commerciante), Loretta Zazzi (51 anni, insegnante). Stefano Veschi se la vedrà con altri due candidati: il centrodestra che schiera Corrado Belloni e Fabio Buschi per la lista civica Communitas di ‘centro’.