Le meraviglie della lirica a Spoleto Al via la stagione dello Sperimentale

Scalda i motori la nuova Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria che il Teatro Lirico “Belli“ proporrà dal 24 agosto al 24 settembre con sette nuovi allestimenti nel segno del “Passato Contemporaneo“. Ad inaugurare questa edizione numero 77 sarà, come vuole la tradizione, la kermesse musicale Eine “Kleine Musik“, al Teatro Caio Melisso da giovedì 24 a domenica 27 agosto, con anteprima per gruppi organizzati giovedì alle 20.30 e poi spettacoli venerdì e sabato alle 20.30, domenica alle 17.

Lo spettacolo si articola in due opere del grande compositore milanese Giacomo Manzoni: “La legge “ – la prima da lui composta nel 1955, sulla violenta repressione del movimento contadino in Sicilia – e “Gli occhi di Ipazia“ su libretto di Sonia Arienta: è una produzione commissionata dallo Sperimentale, che si vedrà in prima rappresentazione assoluta, che rievoca e trasla nel contemporaneo il personaggio storico di Ipazia, filosofa e scienziata vissuta nel IV secolo ad Alessandria d’Egitto.

Il dittico, racchiude dunque i due estremi cronologici della produzione del celebre compositore che lo scorso settembre ha compiuto 90 anni. "È forse inutile rilevare – sottolinea – che in tutti questi decenni il linguaggio musicale ha subito modifiche radicali. E il pubblico non mancherà di notarlo e di rendersi conto di quanto cammino abbia compiuto la musica e lo stesso".

La regia e le scene dello spettacolo sono affidate alla regista Claudia Sorace del gruppo Muta Imago, compagnia romana che indaga il presente con diverse forme di arte dal vivo. "E’ una grande opportunità poter percorrere il percorso umano e artistico di una figura che ha attraversato il ‘900" dice la regista che trova un filo rosso tra le due opere: "La costante dell’essere umano, sembra dirci Manzoni, è quella di essere immerso in un mondo ingiusto, dove il potere, in ogni sua forma cerca di soggiogare chi si oppone ad esso, chi lotta per la libertà e la giustizia". Sul podio ci sarà il maestro Marco Angius, esperto nella musica del nostro tempo, che torna anche quest’anno a Spoleto nella direzione dell’Ensemble musicale del Teatro Lirico Sperimentale, interpreti dello spettacolo e della stagione sono, come sempre, i giovani cantanti risultati vincitori e idonei dei Concorsi 2022 e 2023. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticket Italia.

Sofia Coletti