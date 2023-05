“Le melodie del cuore” sono al Ridotto del Teatro Mancinelli

Ultimo atto per “Nel segno della musica“ la rassegna di concerti e recital organizzata dalla Scuola di Musica “A. Casasole” e Unitre Orvieto, sotto la direzione artistica di Riccardo Cambri, che ha caratterizzato la stagione musicale al Ridotto del Teatro Mancinelli, tornato ai successi di qualche anno fa.

Oggi alle 17 è così in programma il concerto “Le melodie del cuore”, con brani lirici e strumentali di grande impatto emotivo con un cast di artisti di alto livello: il soprano Francesca Bruni (nella foto), virtuosa della lirica in piena carriera internazionale, la pianista Chin-Hsiang Hsu, proveniente da Taiwan, il violinista Dino Graziani e il pianista Riccardo Cambri, molto amati dal pubblico orvietano e apprezzati anche per l’impegno didattico svolto da decenni nella Scuola Comunale di Musica. Eseguiranno musiche di Rossini, Chopin, Paganini e Puccini

L’iIngresso è libero con posti limitati, consigliata la prenotazione ai numeri 338.7323884 e 331.1340063*.