Le maschere possono far paura. La Finanza ’blocca’ 10mila pezzi. Molti sono articoli di carnevale

PERUGIA - Controlli intensificati da parte della Guardia di finanza di Perugia che si sono concentrati, visto il periodo, proprio sui prodotti del Carnevale. Tra gennaio e febbraio sono stati sottoposti a sequestro oltre 10mila pezzi tra bigiotteria, giocattoli e articoli di carnevale, venduti al pubblico in mancanza dei requisiti previsti dal Codice del consumo e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute. Sottoposti a sequestro amministrativo prodotti di varia tipologia; tra questi, maschere, costumi e accessori vari del carnevale, anche trucchi e creme per il viso. Tutto il materiale, messo in vendita all’interno di alcuni esercizi commerciali, riferisce la Guardia di finanza, è risultato essere privo delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative a sicurezza, qualità, composizione e origine dei prodotti. La merce sequestra è risultata essere importata prevalentemente dalla Cina senza i preventivi controlli. Questo, ricorda ancora la Finanza perugina, "oltre a costituire un danno per l’economia nazionale, generando fenomeni di concorrenza sleale, risulta essere potenzialmente pericolosa per l’ambiente e per la salute dei consumatori e, soprattutto, dei bambini proprio per l’assenza di garanzie che certifichino la sicurezza dei materiali utilizzati e delle procedure attuate per la fabbricazione".

I responsabili degli esercizi commerciali dove sono stati effettuati i sequestri sono stati segnalati alla Camera di commercio per le sanzioni previste per legge (da 516 a 25.823 euro). Gli interventi sono stati effettuati in particolare nei comuni di Perugia, Foligno, Spoleto, Todi, Città di Castello e Castiglione del Lago. L’operazione rientra nel quadro delle attività svolte "a tutela dei consumatori, di una sana concorrenza e delle imprese oneste che operano sul mercato rispettando le regole".