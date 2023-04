Le manovre della politica Peppucci va a Bruxelles E la Lega torna a “forza 9“

La Lega si rafforza in Consiglio regionale. Dei 21 consiglieri presenti, adesso tornano a essere 9 quelli del Carroccio, una maggioranza schiacciante che vedremo quanto i leghisti sapranno capitalizzare da ui alla fine della lesgislatura. Già, perché con l’addio di Francesca Peppucci (foto) – consigliere eletto nelle file della Lega del 2019, poi passato a Forza Italia e ora ripescata al Parlamento Europeo – a entrare a Palazzo Cesaroni sarà Marco Castellari, secondo dei non eletti della lista salviniana. Castellari è di Città di Castello e si va a unire alla truppa degli altri sette, più la presidente della Regione, Donatella Tesei.

E Castellari – che ieri era a Umbertide a seguire la visita del ministro Nello Musumeci insieme a Manuela Puletti e Valerio Mancini - è il secondo ripescato, dopo che era toccato alcuni mesi fa proprio a Puletti, entrata al posto di Enrico Melasecche che si era dimesso da consigliere continuando però nel suo ruolo di assessore regionale. Di conseguenza Forza Italia torna a essere il gruppo meno numeroso della coalizione di centrodestra, con Roberto Morroni che oltre alla carica di consigliere, mantiene quello di vicepresidente della Giunta.

Peppucci dunque, 30 anni, approda al Parlamento europeo e sarà la più giovane eurodeputata d’Italia. Nel 2019 fu la seconda dei non eletti nella lista della circoscrizione "Centro" della Lega per il Parlamento europeo, e a seguito delle elezioni per il governo della Regione Lazio, visto che il nuovo presidente Francesco Rocca ha nominato in giunta le due eurodeputate, Luisa Regimenti e Simona Baldassarre, ora approda in Europa. "Un incarico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità verso la comunità italiana e regionale che vado a rappresentare, sebbene arrivi a quattro anni di distanza dalle elezioni", ha commentato Peppucci che si era candidata al Parlamento europeo nella circoscrizione "Italia centrale" nel 2019 a soli 26 anni, risultando tra le più giovani aspiranti e ottenendo 22.163 preferenze, con la Lega che in Umbria raggiunse la quota record del 38,6 per cento. Il suo "addio" al Consiglio regionale non sarà però immediato: servirà ancora qualche settimana dato che il regolamento in questi casi è abbastanza complesso. Bisognerà infatti tener conto sia dei pareri della Corte dei Conti che della Cassazione. Entro aprile sapremo.