Le ’macchine’ protagoniste anche a Thann, Perugia e Strasburgo

GUBBIO – Nella tradizione ceraiola i Ceri Mezzani rappresentano un importante passaggio, sia a livello generazionale che a livello storico. Le tre attuali macchine lignee, infatti, sono state realizzate nel 1966, anno in cui, a maggio, hanno effettuato la loro prima corsa, dalla falegnameria Poggi-Venturi-Scavizzi e decorati da Giuseppe Minelli e Angelo Mengucci, con peso e dimensioni ovviamente minori rispetto a quelli grandi. Tra settembre 2012 e aprile 2013, poi, sono stati restaurati nel laboratorio del Liceo Artistico G. Mazzatinti, sia per quanto riguarda la struttura lignea che quella pittorica, da parte di restauratori qualificati coordinati dall’Ufficio Beni Culturali del Comune e dai professori dell’istituto . Inoltre, i Ceri Mezzani possono definirsi anche “viaggiatori”; nel 1998 sono stati a Thann ed hanno corso per festeggiare i 40 anni del gemellaggio, così come, nell’ottobre 2023, sono stati portati a Perugia per le celebrazioni dei 50 anni dello stemma regionale, mentre tra il 15 e il 19 gennaio di quest’anno sono stati esposti al Parlamento Europeo di Strasburgo.